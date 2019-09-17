В России БТР задавил военных Путина: что известно

В России на учениях бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.

Как сообщает ТАСС, происшествие случилось в Смоленской области на территории населенного пункта Жерновка.

"Да, такое есть", – подтвердил источник в военном гарнизоне.

При этом в пресс-службе Росгвардии сообщили, что погиб только один военнослужащий.

"По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку", – отмечено в сообщении.

Сообщается, что второй военный мог выжить и сейчас находится в больнице на лечении. У него диагностировали легкие травмы.

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