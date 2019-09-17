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17 сентября • обновлено в 13:35
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В России БТР задавил военных Путина: что известно

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В России на учениях бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии.

Как сообщает ТАСС, происшествие случилось в Смоленской области на территории населенного пункта Жерновка.

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"Да, такое есть", – подтвердил источник в военном гарнизоне.

При этом в пресс-службе Росгвардии сообщили, что погиб только один военнослужащий.

"По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку", – отмечено в сообщении.

Сообщается, что второй военный мог выжить и сейчас находится в больнице на лечении. У него диагностировали легкие травмы.

Российский БТР

Российский БТР

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму российский БТР на дороге протаранил легковое авто.

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Место
Россия Смоленск
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Без имени Путина нет заголовков на обозе. С именем этим ложатся, с именем этим встают
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