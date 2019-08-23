В России автобус влетел в трубопровод: десятки раненых. Фото и видео с места ДТП

В городе Ижевск (Россия) в пятницу, 23 августа, автобус врезался в опору трубопровода, в результате чего пострадали более 15 человек.
Об этом со ссылкой на ГИБДД России пишут "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"В 18:30 в Ижевске водитель автобуса "Нефаз", следовавшего по городскому маршруту №21, не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода", – отметили в ведомстве.
В Ижевске автобус влетел в трубопровод
Соцсети
По предварительным данным, в транспорте находились около 30 пассажиров. У пострадавших телесные повреждения разной степени тяжести. После аварии госпитализированы шестеро человек. Остальным помощь оказали на месте ЧП.
При этом, местный ресурс Izhlife сообщает о 20 раненых. По данным издания, среди них один ребенок.
По словам водителя автобуса, авария произошла из-за того, что его подрезал другой участник дорожного движения.
В Ижевске произошло ДТП с автобусом
Izhlife
В Ижевске произошло ДТП с автобусом
Izhlife
В Ижевске автобус влетел в трубопровод
Соцсети
В Ижевске автобус влетел в трубопровод
М24
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новороссийске пассажирский автобус слетел с обрыва после ДТП.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.