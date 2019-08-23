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В России автобус влетел в трубопровод: десятки раненых. Фото и видео с места ДТП

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В городе Ижевск (Россия) в пятницу, 23 августа, автобус врезался в опору трубопровода, в результате чего пострадали более 15 человек.

Об этом со ссылкой на ГИБДД России пишут "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В 18:30 в Ижевске водитель автобуса "Нефаз", следовавшего по городскому маршруту №21, не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода", – отметили в ведомстве.

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В Ижевске автобус влетел в трубопровод

В Ижевске автобус влетел в трубопровод

Соцсети

По предварительным данным, в транспорте находились около 30 пассажиров. У пострадавших телесные повреждения разной степени тяжести. После аварии госпитализированы шестеро человек. Остальным помощь оказали на месте ЧП.

При этом, местный ресурс Izhlife сообщает о 20 раненых. По данным издания, среди них один ребенок.

По словам водителя автобуса, авария произошла из-за того, что его подрезал другой участник дорожного движения.

В Ижевске произошло ДТП с автобусом

В Ижевске произошло ДТП с автобусом

Izhlife

В Ижевске произошло ДТП с автобусом

В Ижевске произошло ДТП с автобусом

Izhlife

В Ижевске автобус влетел в трубопровод

В Ижевске автобус влетел в трубопровод

Соцсети

В Ижевске автобус влетел в трубопровод

В Ижевске автобус влетел в трубопровод

М24

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Новороссийске пассажирский автобус слетел с обрыва после ДТП.

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Место
Россия Ижевск
Теги
Новости России ДТП
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филипп филипыч
филипп филипыч
охренеть. лучше пристегиваться. даже в автобусе.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
филипп филипыч, чем?
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