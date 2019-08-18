Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

В России автобус с туристами врезался в столб: много пострадавших

393 Читать материал на украинском

В Москве на пересечении 1-й Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов в районе Перово автобус врезался в фонарный столб. Пострадали 15 человек.

Согласно сообщению издания "РИА Новости", в салоне находилось 32 человека, все они граждане КНР.

ДТП в Москве

ДТП в Москве

"РИА Новости"

"По последним данным, пострадали 15 человек, их осматривают медики", – пишут российские СМИ, отметив, что травмы оцениваются врачами как легкие.

Новости
В центре Донецка произошло кровавое ДТП: погибли дети. Фото аварии

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП.

В сети опубликовали видео на котором зафиксирован момент аварии:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России в субботу, 17 августа, произошло три масштабных аварии с большим количеством пострадавших и жертв.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...