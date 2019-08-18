В России автобус с туристами врезался в столб: много пострадавших

В Москве на пересечении 1-й Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов в районе Перово автобус врезался в фонарный столб. Пострадали 15 человек.

Согласно сообщению издания "РИА Новости", в салоне находилось 32 человека, все они граждане КНР.

ДТП в Москве "РИА Новости"

"По последним данным, пострадали 15 человек, их осматривают медики", – пишут российские СМИ, отметив, что травмы оцениваются врачами как легкие.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего и произошло ДТП.

В сети опубликовали видео на котором зафиксирован момент аварии:

Видео с места ДТП на шоссе Энтузиастов, где автобус врезался в столб на мокрой дороге. Автобус туристический, пострадавшие предварительно туристы из Китая. Ранено до 14 человек. pic.twitter.com/geP7qBKaFy — Московские новости (@moskow_vk) 18 августа 2019 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России в субботу, 17 августа, произошло три масштабных аварии с большим количеством пострадавших и жертв.

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