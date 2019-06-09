ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России автобус с туристами попал в жуткое ДТП: первые фото и видео

299Читать материал на украинском

В Сочи 9 июня столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали 11 человек.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, ДТП произошло около 08:00 в Адлерском районе по дороге на курорт "Роза-Хутор" (чтобы посмотреть видео с места аварии, проскролльте до конца страницы).

"На пересечении улиц Старообрядческой и Таврической произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительной информации, 11 человек пострадало, среди них – 1 ребенок", – сказано в сообщении.

ДТП в Сочи - автобус

ДТП в Сочи - автобус

Кубанские новости

Новости
В России случилось новое ЧП с самолетом: на борту более 200 пассажиров

От столкновения один из автобусов перевернулся. Второй - очень поврежден. На место происшествия отправили 15 экипажей скорой помощи и все оперативные службы.

ДТП в Сочи

ДТП в Сочи

Кубанские новости

Место ДТП в Сочи

Место ДТП в Сочи

Кубанские новости

Авария с автобусами в Сочи

Авария с автобусами в Сочи

Новости Кубани

Как сообщал OBOZREVATEL, В России 1 июня грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Адыгее. После столкновения возник пожар.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСочи
Теги
ДТПНовости Россиитуризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel