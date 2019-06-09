В России автобус с туристами попал в жуткое ДТП: первые фото и видео

В Сочи 9 июня столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали 11 человек.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, ДТП произошло около 08:00 в Адлерском районе по дороге на курорт "Роза-Хутор" (чтобы посмотреть видео с места аварии, проскролльте до конца страницы).
"На пересечении улиц Старообрядческой и Таврической произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительной информации, 11 человек пострадало, среди них – 1 ребенок", – сказано в сообщении.
ДТП в Сочи - автобус
Кубанские новости
От столкновения один из автобусов перевернулся. Второй - очень поврежден. На место происшествия отправили 15 экипажей скорой помощи и все оперативные службы.
ДТП в Сочи
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Место ДТП в Сочи
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Авария с автобусами в Сочи
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Как сообщал OBOZREVATEL, В России 1 июня грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Адыгее. После столкновения возник пожар.
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