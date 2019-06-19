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В России автобус с туристами на скорости влетел в грузовик: ранены 17 человек

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В России в Краснодарском крае произошло крупное ДТП с рейсовым автобусом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кубани, в Северском районе на трассе А-146 столкнулись грузовик Volvo с автобусом, следующий по маршруту Ахтырский-Краснодар.

По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и не выдержал нужную дистанцию. В итоге автобус врезался в грузовик.

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Известно, что в автобусе находились 30 человек. В результате ДТП 10 человек госпитализированы в местную больницу. По предварительным данным, среди пострадавших есть подростки.

При этом "Интерфакс" пишет, что в ДТП пострадали минимум 17 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочи 9 июня столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали 26 человек.

Также в России грузовик врезался в пассажирский поезд на переезде в Адыгее. После столкновения возник пожар.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП
Место
РоссияКраснодар
Теги
РоссияДТПводитель автобусароссийские туристы
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