В России автобус с 45 пассажирами столкнулся с КамАЗом: есть погибшие. Фото

В Калмыкии столкнулись пассажирский автобус и КамАЗ. Коллаж

В Калмыкии (Россия) 26 августа пассажирский автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ".

В результате происшествия погибли три человека, еще пять пострадали, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

ДТП произошло около 02:30 ночи на автодороге Яшкуль – Комсомольский – Артезиан, в 37 километрах к северо-западу от поселка Артезиан в направлении поселка Комсомольский.

Автобус следовал по маршруту Махачкала-Москва. На место происшествия прибыли спасательные службы. Причина столкновения пока неизвестна.

ДТП в Калмыкии (08.mchs.gov.ru)

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