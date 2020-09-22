В России автобус с 45 пассажирами кубарем вылетел с дороги. Фото

В Ульчском районе Хабаровского края России во вторник, 22 сентября, опрокинулся пассажирский автобус, в результате пострадали десять человек.

Как сообщили в региональном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, всего в транспорте находилось 45 человек, все они смогли выбраться из машины самостоятельно, передает "РБК".

Как заявили в пресс-службе УМВД России по региону, при повороте водитель наехал колесом на обочину и автобус перевернулся.

"Водитель при повороте нацепил колесом обочину, это послужило тому, что автобус перевернулся. По предварительной информации, часть пассажиров на попутных автомобилях самостоятельно добрались до населенного пункта, где есть лечебное учреждение", – сказали в пресс-службе.

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