В России автобус протаранил самолет в аэропорту. Видео

В России в петербургском аэропорту "Пулково" микроавтобус столкнулся с частным самолетом.

Об инциденте сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следкома РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом. Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа", – говорится в сообщении.

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На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, которая должна установить причины и обстоятельства произошедшего.

Издание "Лайф" отмечает, самолет должен был лететь из Санкт-Петербурга в Кельн, германия. Водитель микроавтобуса не смог объяснить причину аварии.

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