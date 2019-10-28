В России автобус протаранил самолет в аэропорту. Видео

В России в петербургском аэропорту "Пулково" микроавтобус столкнулся с частным самолетом.
Об инциденте сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следкома РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате столкновения 27 октября 2019 года служебного автомобиля аэропорта Пулково с частным самолетом. Воздушному судну нанесены повреждения в виде повреждения фюзеляжа", – говорится в сообщении.
На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, которая должна установить причины и обстоятельства произошедшего.
Издание "Лайф" отмечает, самолет должен был лететь из Санкт-Петербурга в Кельн, германия. Водитель микроавтобуса не смог объяснить причину аварии.
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