В России авто сбило мера города и врезалось в машину экс-мера: опубликовано видео громкого ДТП

Мэр города Питкяранта в российской Республике Карелия Татьяна Юрченко попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу в неположенном месте около здания мэрии.

57-летняя чиновница, передает РЕН-ТВ, уверяет, что водитель иномарки сбил ее недалеко от пешеходного перехода.

"Обычно тут все так переходят, тут непонятно какая видимость. Но улица освещенная", — сказала Юрченко.

По ее словам, водитель несся по улице на большой скорости: "Его мотало, я хотела вперед пойти, но и он туда поехал".

Скрин видео

Известно, что Михаил Т. — водитель автомобиля Geely — пошел на обгон, когда мэр переходила дорогу. После того, как мужчина сбил чиновницу, он въехал в автомобиль бывшего мэра Станислава Карповского. Отмечается, что ремонт автомобиля обойдется в 150 тысяч рублей.

В результате ДТП женщина получила перелом предплечья. Ей грозит до 500 рублей штрафа по административной статье.

"Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Вынесено определение о возбуждении дела об административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ "Нарушение пешеходом правил дорожного движения", — уточнили ТАСС в полиции.

"Ну там пешеходный совсем рядышком, абсолютно рядом. Ну я просто посмотрела, что машин не было. Там грузовая машина на перекрестке поворачивала направо, а он вынырнул просто из этой машины с такой скоростью сумасшедшей", — оправдывается Юрченко.

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