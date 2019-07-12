В России авто с детьми рухнуло в реку: много погибших

В пятницу, 12 июля, в России в республике Тыва десять человек погибли в результате опрокидывания автомобиля в реку Шуй.

Как передает региональное МВД, машина марки УАЗ пыталась пересечь реку, но перевернулась. Отмечается, что переправа на реке, где погибли люди, не приспособлена для машин.

"Поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась машина марки УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних", – говорится в информации.

Добавим: в местном ГИБДД уточнили, что по обновленным данным, в автоаварии пострадали 12 человек: девять погибли, из них семеро детей, двое спасены, еще один не найден.

Также появился список погибших на реке Шуй в Тыве:

Салчак Роберт – водитель

Салчак Сайзана – 36 лет

Салчак Урана – 8 лет

Салчак Угулза – 7 лет

Салчак Роза – 4 года

Салчак Чайзат – 2 года

Орзак Сайма – 26 лет

Орзак Айдыз – 8 лет

Хомушку Ольга – 42 года

Хомушку – ребенок до 4-х лет

Отмечается, что для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол в Facebook отметил, что в аварии погибли две семьи.

"10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно, 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи. Они ехали из села Тээли, скорее всего, в аржаан Дустуг-Хем", – написал чиновник.

Место трагедии

При этом в комментарии издании "КП" глава отделения информации и общественных связей подполковник внутренней службы Ая Бюрбю отметил, что жертв может быть больше.

"Пока не можем точно сказать, кто именно был в машине. Мы еще не знаем всех обстоятельств, возможно, люди ехали к месту чабанской стоянки, их много в тех районах. Или передвигались в соседний населенный пункт. Река и без того полноводная, а еще у нас сейчас половодье, вода поднялась. Возможно, они и раньше переезжали ее на машине, решили, что справятся и сейчас. А она достаточно глубокая и, главное, с сильным течением, настолько сильным, что оно перевернуло автомобиль. Люди не смогли выбраться из перевернувшейся машины и утонули... Остальные обстоятельства, имена погибших мы сейчас устанавливаем", – добавил он.

Место аварии 17.мвд.рф

Место аварии 17.мвд.рф

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