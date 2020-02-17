"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

В России разгорелся скандал из-за травли армянами "недостойных" девушек, которых они снимают на видео и публикуют в сети.

Один из таких роликов, снятый в одном из торговых центров "активистом", вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Он появился в закрытой армянской группе AspeT, которая якобы борется за чистоту нации и "религиозные ценности". Вскоре видео перезалили популярные интернет-сообщества (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Автор нашумевшего ролика подошел к молодой паре, когда парень и девушка сидели за столиком. Он начал спрашивать, сколько им лет и скандалить, упрекая армянку в том, что она обнималась со своим парнем.

Мужчина также требовал у девушки продиктовать номер телефона ее родителей, угрожая рассказать им о "недостойном" поведении дочери.

Девушка заявила, что она наполовину армянка, а наполовину русская и потребовала прекратить разговаривать с ней в подобном тоне. "Активиста" это не успокоило. В ходе разговора он швырнул в девушку пачкой сока и салфетками, обозвав мусором.

В России армянин устроил травлю девушке Скрин видео

"Ты кто такая, чтобы себя армянкой называть? Ты мусор, бл*, поняла меня?" – говорил автор видео.

Добавим, соответствующую армянскую группу в запрещенной в Украине социальной сети несколько раз блокировали, однако после этого появлялись новые закрытые сообщества AspeT.

Описание скандальной армянской группы в соцсети Скриншот пользователя pikabu.ru

Описание скандальной армянской группы в соцсети Скриншот пользователя pikabu.ru

Пользователи осудили поступок мужчины. "Был бы качок с ней – сенсации не получилось бы", – отметил один из пользователей.

Сидишь в кафе с ламповой армяночкой, к тебе подходит видеорелейтед. Твои действия? pic.twitter.com/4BLNVbAl4l — Двач (@ru2ch) February 16, 2020

Молодые и инициативные армяне объединяются в сообщества по борьбе с аморальным поведением. Гражданскую инициативу проявляют так: находят "недостойных" девушек-армянок, устраивают травлю, снимают на камеру и выкладывают в сеть pic.twitter.com/2X0BmKDq7v — Лента.ру (@lentaruofficial) February 17, 2020

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Как писал OBOZREVATEL, недавно российский блогер в Нижнем Новгороде прогулялся в местном ТЦ с полуголой девушкой на поводке.

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