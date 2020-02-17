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17 февраля • обновлено в 20:48
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"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

3.6т
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В России разгорелся скандал из-за травли армянами "недостойных" девушек, которых они снимают на видео и публикуют в сети.

Один из таких роликов, снятый в одном из торговых центров "активистом", вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Он появился в закрытой армянской группе AspeT, которая якобы борется за чистоту нации и "религиозные ценности". Вскоре видео перезалили популярные интернет-сообщества (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Автор нашумевшего ролика подошел к молодой паре, когда парень и девушка сидели за столиком. Он начал спрашивать, сколько им лет и скандалить, упрекая армянку в том, что она обнималась со своим парнем.

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Мужчина также требовал у девушки продиктовать номер телефона ее родителей, угрожая рассказать им о "недостойном" поведении дочери.

Девушка заявила, что она наполовину армянка, а наполовину русская и потребовала прекратить разговаривать с ней в подобном тоне. "Активиста" это не успокоило. В ходе разговора он швырнул в девушку пачкой сока и салфетками, обозвав мусором.

В России армянин устроил травлю девушке

В России армянин устроил травлю девушке

Скрин видео

"Ты кто такая, чтобы себя армянкой называть? Ты мусор, бл*, поняла меня?" – говорил автор видео.

Добавим, соответствующую армянскую группу в запрещенной в Украине социальной сети несколько раз блокировали, однако после этого появлялись новые закрытые сообщества AspeT.

Описание скандальной армянской группы в соцсети

Описание скандальной армянской группы в соцсети

Скриншот пользователя pikabu.ru

Описание скандальной армянской группы в соцсети

Описание скандальной армянской группы в соцсети

Скриншот пользователя pikabu.ru

Пользователи осудили поступок мужчины. "Был бы качок с ней – сенсации не получилось бы", – отметил один из пользователей.

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

"Ты не армянка, ты мусор!" В России выложили жесткое видео травли девушки

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, недавно российский блогер в Нижнем Новгороде прогулялся в местном ТЦ с полуголой девушкой на поводке.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия
Теги
соцсети скандалы Новости России видео
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Комментарии
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Смешно
0
Интересно
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Станиславский Сергей
Станиславский Сергей
Об армянах вообще не очень лестные отзывы!
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1
0
Червоний Данило
Червоний Данило
отлично! так русских и нужно прeccoвaть! они мycop...пыль пoдзaлyпнaя!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Червоний Данило, навуходоносор, где ты там русских увидел?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да правильно они делают сосен нужно щимить с детства))))))
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