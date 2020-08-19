В России арестованного блогера обвинили в передаче тайных документов Украине

В России арестовали блогера Андрея Пыжа, который снимает ролики о заброшенных объектах. Его подозревают в якобы передаче в Украину секретных документов о московском метро и подземных транспортных сооружениях.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники с правоохранительных органах РФ, уголовное дело, которое открыли в отношении парня, связано с незаконным получением доступа к государственной тайне.

"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне", – рассказал собеседник.

Изначально сообщалось, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез в Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога.

По словам источника, эти документы связаны с российским транспортом, а информация о нем содержит гриф "секретно". Вместе с тем информатор утверждает, что указанные сведения не касаются оборонной или энергетической промышленности.

По словам другого осведомленного источника, следить за блогером правоохранители "стали уже давно".

"Экспертиза о наличии гостайны в документах, изъятых у блогера, проводится в настоящее время в Тверской области в экспертном центре, где проводятся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме", – уточнил он.

В свою очередь адвокат Пыжа Алексей Хальзов заверял, что дело его подзащитного не связано с YouTube-каналом, на котором он рассказывает о заброшенных объектах. По словам юриста, следователи провели обыски как по месту задержания Пыжа, так и по его месту проживания, в том числе его друзей и знакомых в Санкт-Петербурге.

Напомним, что блогер Андрей Пыж имеет гражданство РФ и Украины. Он известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Постановление о его заключении под стражу, которое уже обжаловано, было вынесено 6 августа.

Блогеру вменяется статья 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней предусматривает от трех до восьми лет. Однако Пыж не признает свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в апреле 2020 года ФСБ России заявила, что якобы задержала в оккупированном Крыму украинскую разведгруппу, в состав которой входила завербованная российская военнослужащая.

Задержанные якобы пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, и завербовать россиян.

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым тогда назвали такие действия оккупантов провокацией, направленной на дискредитацию страны.

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