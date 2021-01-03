В России 8 человек погибли при лобовом столкновении автомобилей

В России в республике Тыва в результате ДТП с участием двух легковушек погибли восемь человек.

Об этом сообщили во Вконтакте МВД по Республике Тыва. Инцидент произошел 3 декабря в Улуг-Хемском районе на 953 километре федеральной автодороги Р-257 "Енисей".

По предварительным данным, 25-летний водитель автомашины Toyota Corolla, направляясь в восточном направлении, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

По ней двигался автомобиль Toyota Corolla Fielder. Произошло лобовое столкновение.

На момент происшествия в двух транспортных средствах находилось 11 человек.

В результате ДТП 7 человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Три человека находятся в тяжелом состоянии в медучреждении.

По предварительным данным, погибли оба водителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, на автодороге Киев – Чоп во Львовской области 2 января около 23:00 BMW влетел в Mercedes Sprinter с людьми в салоне. В результате аварии травмы получил водитель легковушки и восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых есть несовершеннолетние.