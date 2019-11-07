В России 6 человек чуть не сгорели заживо на нефтебазе: "адский" огонь попал на видео

В городе Новороссийск (Россия) на нефтебазе "Грушовая" произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали 6 человек.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"При проведении огневых работ около 9:00 в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек", – рассказали спасатели. Вскоре стало известно о 6-м пострадавшем.

На Кубане горела нефтебаза kuban.mk.ru

Все они были доставлены в больницу с серьезными ожогами, трое – в тяжелом состоянии.

После получения сообщения о пожаре на место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

На Кубане горела нефтебаза Известия

Возгорание было ликвидировано около 10:50 по местному времени.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали 91 человек и 33 единицы техники (в том числе от МЧС – 33 человека и 9 единиц техники).

По факту возгорание Следственный комитет и прокуратура начали расследование.

На Кубане горела нефтебаза Скриншот из видео

Момент взрыва на нефтебазе Грушовая в Новороссийске. Рабочие даже не успели отбежать – их тут же охватывает пламя



Пострадали шесть человек pic.twitter.com/L6Jh2te49I — LIFE.ru (@lifenews_ru) November 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Красноярске вспыхнул масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.