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8 ноября • обновлено в 00:31
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В России 6 человек чуть не сгорели заживо на нефтебазе: "адский" огонь попал на видео

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В городе Новороссийск (Россия) на нефтебазе "Грушовая" произошел масштабный пожар, в результате которого пострадали 6 человек.

Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"При проведении огневых работ около 9:00 в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек", – рассказали спасатели. Вскоре стало известно о 6-м пострадавшем.

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Все они были доставлены в больницу с серьезными ожогами, трое – в тяжелом состоянии.

После получения сообщения о пожаре на место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Было установлено, что произошло возгорание резервуара подземного хранения нефтепродуктов, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

На Кубане горела нефтебаза

На Кубане горела нефтебаза

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Возгорание было ликвидировано около 10:50 по местному времени.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на месте происшествия работали 91 человек и 33 единицы техники (в том числе от МЧС – 33 человека и 9 единиц техники).

По факту возгорание Следственный комитет и прокуратура начали расследование.

На Кубане горела нефтебаза

На Кубане горела нефтебаза

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Красноярске вспыхнул масштабный пожар на территории известного завода-производителя баллистических ракет "Красмаш".

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Место
Россия
Тег
пожар
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