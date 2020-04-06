Российская телеведущая Ираида Зейналова в передаче "Итоги дня" перепутала количество жертв и зараженных коронавирусом в РФ и заявила на всю страну о 40 тысячах погибших.

Конфуз произошел в эфире в воскресенье, 5 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая так спешила рассказать зрителям о статистике и действиях президента Владимира Путина, что "приукрасила" данные, назвав 40 тысяч вместо 45 человек.

На росТВ облажались со статистикой по коронавирусу Скриншот из видео

"Нам сейчас самим очень нелегко. Да, каждый сидит и думает, что делать дальше. В России уже больше 5 тысяч зараженных, 40 тысяч погибших. Больных в 79 регионах, под наблюденим более 200 тысяч человек", – озвучила Зейналова, сама не заметив ошибку.

В сети отреагировали на конфуз. Так, блогер Фашик Донецкий не сдержался и потроллил вечно "спокойную и подготовленную" Россию. "Сколько погибших? 40 тысяч? Так нет же никакой эпидемии, бл*дь", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки в России обнаружили 954 новых случая коронавируса.

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