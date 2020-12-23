В России 31 декабря теперь всегда будет выходным днем: Путин поддержал идею

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем во всех регионах страны.

Об этом сообщил "Интерфакс". Глава РФ отметил, что на федеральном уровне объявить предновогодний день нерабочим нельзя, но порекомендовал это сделать региональным властям.

С предложением сделать 31 декабря выходным на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам выступил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов. Путин его поддержал.

"Что касается 31 декабря, объявления его нерабочим... отдыхать не работать. У нас праздников много на Новый год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать", – сказал Путин.

По его словам, сделать 31 декабря нерабочим днем на федеральном уровне можно будет в следующем году.

Ранее главы нескольких десятков регионов России уже объявили 31 декабря выходным. Некоторые просто перенесли рабочий день с 31 декабря на субботу, 26 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2021 года в Украине традиционно отмечают праздники Новый год и Рождество. В связи с этим в Украине предусмотрены дополнительные выходные дни. OBOZREVATEL рассказал, когда и сколько будут отдыхать украинцы.