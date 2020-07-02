В России 26 лет орудовал 'тулунский маньяк', но все же попался: история о жестоком насильнике

В России 26 лет орудовал "тулунский маньяк", но все же попался.

В Иркутске (Россия) завершено расследование по громкому уголовному делу маньяка из Тулуна Павла Шувалова, который орудовал в городе на протяжении 26 лет.

Как пишут "Аргументы и Факты", он нападал на женщин в тёмное время суток в тупиковых переулках, угрожая ножом, избивал и насиловал жертву, после чего забирал ценные вещи и скрывался. Задержать Шувалова, которому сейчас уже 52 года, удалось только после проведения генетической экспертизы.

Евгений Карчевский, следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Иркутской области рассказал, что, когда приступил к расследованию этого дела, в одно производство было объединено лишь пять дел. Позже получилось 11 похожих преступлений.

Следственной группе из Иркутска хватило года, чтобы задержать Шувалова. Мужчина между тем даже не опасался, что его ищут – настолько уверился в безнаказанности за прошедшие десятилетия. Последнее изнасилование совершил за пять дней до своего задержания, 10 января 2019 года. Сколько всего жертв было за всё время, следствие пока не афиширует. Скорее всего, их несколько десятков, причём среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Действовал насильник всегда по одной схеме, как правило, рано утром, по дороге на работу (трудился он на угольном карьере – машинистом крана, бульдозеристом), либо поздно вечером – по дороге обратно.

Причин, по которым насильника не могли найти много лет – несколько. Очевидцы и жертвы преступлений зачастую сообщали обрывочные сведения. Оперативники обладали минимумом информации о внешности и других особенностях личности фигуранта.

"У Шувалова внешность типичного мужчины из города Тулуна. Форма одежды, манера общения – типаж "мужик обычный". Он пройдёт в толпе из нескольких десятков человек, вы на него даже внимания не обратите", – говорит Карчевский.

Единственная характерная особенность тулунского маньяка заключалась в том, что он иногда спал на месте преступления. Происходило это сразу после полового акта.

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела – это более ста томов. Окончательное обвинение ему предъявлено по трём статьям: пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 и ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 и ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Вскоре Шувалов пойдёт на скамью подсудимых. Ему вполне может грозить пожизненный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети рассказали историю жестокого и кровожадного маньяка Андрея Ежова из Подмосковья (Россия), который десять лет водил за нос следователей. Его задержали 12 июня 2020 года.