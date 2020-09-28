В России сотни людей столпились в очереди за тестом на коронавирус. Видео

Карина Бондаренко Новости России 05:56, 28.09.2020

Пассажиры российского аэропорта Шереметьево в Химках Московской области выстроились в огромные очереди на прохождение теста на коронавирус.

Прибывающих из-за границы граждан обязали сдать тест, сообщает телеканал РЕН ТВ. Это и привело к столпотворениям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что многие люди посчитали нецелесообразными данные меры, поскольку в очереди пассажиры стоят практически вплотную, а дожидаться тестов приходится продолжительное время. Некоторым путешественникам пришлось потратить часы, чтобы пройти тест.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные поездки в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране.

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