В России сотни людей столпились в очереди за тестом на коронавирус. Видео

Пассажиры российского аэропорта Шереметьево в Химках Московской области выстроились в огромные очереди на прохождение теста на коронавирус.

Прибывающих из-за границы граждан обязали сдать тест, сообщает телеканал РЕН ТВ. Это и привело к столпотворениям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что многие люди посчитали нецелесообразными данные меры, поскольку в очереди пассажиры стоят практически вплотную, а дожидаться тестов приходится продолжительное время. Некоторым путешественникам пришлось потратить часы, чтобы пройти тест.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные поездки в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране.