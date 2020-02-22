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22 февраля • обновлено в 13:43
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В Росии произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы. Видео с места ЧП

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В субботу, 22 февраля, в Ростовской области России взорвался и загорелся газ в многоквартирном доме.

В происшествии погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован. Со здания эвакуировали 49 жителей, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Росии произошел взрыв в многоэтажке

В Росии произошел взрыв в многоэтажке

РИА Новости

В результате взрыва в доме не было разрушений, несущие конструкции не повредились. Для тушения пожара задействовали почти 60 человек и около 20 единиц техники.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Сегежском районе Карелии (Россия) взорвался метеорит. Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение неопознанного небесного тела.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Ростов-на-Дону
Теги
газ взрыв дома взрыв
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Жертвы...или жертва? Бывает..зачем раздувать...Фуфло.
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