В Росии произошел взрыв в многоэтажке: есть жертвы. Видео с места ЧП

В субботу, 22 февраля, в Ростовской области России взорвался и загорелся газ в многоквартирном доме.

В происшествии погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован. Со здания эвакуировали 49 жителей, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Росии произошел взрыв в многоэтажке РИА Новости

В результате взрыва в доме не было разрушений, несущие конструкции не повредились. Для тушения пожара задействовали почти 60 человек и около 20 единиц техники.

В Ростовской области в жилом доме произошел взрыв газа. Два человека погибли, еще двое пострадалиhttps://t.co/PubtCUlZM6 pic.twitter.com/MvfaJfs7v0 — РИА Новости (@rianru) February 22, 2020

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Сегежском районе Карелии (Россия) взорвался метеорит. Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение неопознанного небесного тела.

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