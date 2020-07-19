В РФ завели дело на мужчину, который случайно сбил кепку полицейского флагом Украины. Видео

В Гатчине Ленинградской области возбудили уголовное дело против Владимира Шипицына, который при задержании упал и случайно сбил кепку полицейского флагом Украины.

Его и еще нескольких человек задержали за участие в акции в поддержку крымских татар, сообщает "Медиазона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Шипицына задержали за участие в акции в поддержку крымских татар

Отмечается, что Шипицын стоял с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир"" и держал украинских флаг.

По словам адвоката Антона Юпанова, во время задержания мужчина упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку.

При задержании мужчина упал и флагом сбил кепку с полицейского

Всего правоохранители задержали тогда шестерых человек.

Сейчас Шипицын находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему еще не избрали.

(Видео – Twitter "Медиазоны")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве и Санкт-Петербурге состоялись акции протеста, участники которых собирали подписи за отмену внесенных конституционный поправок. Полиция задержала около 100 человек.