В РФ завели дело на мужчину, который случайно сбил кепку полицейского флагом Украины. Видео
В Гатчине задержали участников акции в поддержку крымских татар. Фото paperpaper.ru.
В Гатчине Ленинградской области возбудили уголовное дело против Владимира Шипицына, который при задержании упал и случайно сбил кепку полицейского флагом Украины.
Его и еще нескольких человек задержали за участие в акции в поддержку крымских татар, сообщает "Медиазона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Шипицына задержали за участие в акции в поддержку крымских татар
Отмечается, что Шипицын стоял с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир"" и держал украинских флаг.
По словам адвоката Антона Юпанова, во время задержания мужчина упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку.
При задержании мужчина упал и флагом сбил кепку с полицейского
Всего правоохранители задержали тогда шестерых человек.
Сейчас Шипицын находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему еще не избрали.
(Видео – Twitter "Медиазоны")
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