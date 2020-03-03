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3 марта • обновлено в 13:04
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В РФ заговорили о смертной казни из-за коронавируса

2.1т
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Одиозный глава партии ЛДПР России Владимир Жириновский предложил рассмотреть смертную казнь в качестве наказания за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

Об этом сообщает "RT на русском" в Telegram. Так, Жириновский предложил на время отменить мораторий на смертную казнь.

"Чтобы не было фальшивых вбросов, создающих панику в стране, нужно временно ввести смертную казнь за распространение фальшивой информации в отношении коронавируса", – сказал лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Ранее в соцсетях появились слухи о 20 тыс. заболевших коронавирусом в Москве. Омбудсмен Татьяна Москалькова призвала россиян не верить подобным фейкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, персонал больницы №1 в Москве, куда госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус COVID-19, приказал другим пациентам молчать об инфицированном соседе.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
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