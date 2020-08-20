В РФ загорелся нефтесклад: ближайшее село эвакуируют. Фото

В Якутии в районе села Саскылах Анабарского района вспыхнул пожар на частном нефтескладе.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на региональное управление МЧС РФ, возгорание началось с бензовоза во время перекачки горюче-смазочных материалов, затем огонь перекинулся на емкость с топливом.

Спасатели поспешили сообщить о локализации пожара на площади 10 квадратных метров, но позже уточнили, что локализовано возгорание только бензовоза.

Ведется тушение огня в емкости нефтесклада и охлаждение соседних емкостей. Площадь пожара составляет уже 100 квадратных метров.

"В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек", – уточнили в ведомстве.

В Якутии вспыхнул пожар на частном нефтескладе Telegram РИА Новости

Ведется тушение огня в емкости нефтесклада Якутия24

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