В РФ загорелся нефтесклад: ближайшее село эвакуируют. Фото

Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В Якутии в районе села Саскылах Анабарского района вспыхнул пожар на частном нефтескладе.
Как сообщает REGNUM со ссылкой на региональное управление МЧС РФ, возгорание началось с бензовоза во время перекачки горюче-смазочных материалов, затем огонь перекинулся на емкость с топливом.
Спасатели поспешили сообщить о локализации пожара на площади 10 квадратных метров, но позже уточнили, что локализовано возгорание только бензовоза.
Ведется тушение огня в емкости нефтесклада и охлаждение соседних емкостей. Площадь пожара составляет уже 100 квадратных метров.
"В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек", – уточнили в ведомстве.
В Якутии вспыхнул пожар на частном нефтескладе Telegram РИА Новости
Ведется тушение огня в емкости нефтесклада Якутия24
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