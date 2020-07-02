В РФ воспитательница выбросила одного ребенка с коляски и ударила по лбу другого. Видео

Юрий Сергиенко Новости России 22:37, 2.07.2020

Воспитательницу детского дома "Солнышко" в российской Самаре выгнали с работы за то, что она выбросила ребенка из коляски.

Кадры того, как женщина обращается с детьми, были опубликованы в социальных сетях 2 июля. На видео видно, что она также ударила по лбу еще одного ребенка (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

Воспитательница в Самаре выбросила ребенка из коляски
Кадр видео ГТРК Самара

"По указанным фактам директором ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко" специализированный" проведена служебная проверка в отношении воспитателей, работавших на смене… По результатам проведенной проверки указанный факт подтвердился, принято решение о прекращении с 3 июля трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя по пункту 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ", – заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Также была уволена сотрудница, которая наблюдала за происходящим.

Оба воспитателя ранее не привлекались к дисциплинарной ответственности. Министерство проводит проверку обстоятельств и причин такого поступка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге пьяная воспитательница уснула в рабочее время в частном детском саду.

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