В РФ воспитательница выбросила одного ребенка с коляски и ударила по лбу другого. Видео
Воспитательницу детского дома "Солнышко" в российской Самаре выгнали с работы за то, что она выбросила ребенка из коляски.
Кадры того, как женщина обращается с детьми, были опубликованы в социальных сетях 2 июля. На видео видно, что она также ударила по лбу еще одного ребенка (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).
"По указанным фактам директором ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко" специализированный" проведена служебная проверка в отношении воспитателей, работавших на смене… По результатам проведенной проверки указанный факт подтвердился, принято решение о прекращении с 3 июля трудовых отношений с работниками по инициативе работодателя по пункту 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ", – заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Также была уволена сотрудница, которая наблюдала за происходящим.
Оба воспитателя ранее не привлекались к дисциплинарной ответственности. Министерство проводит проверку обстоятельств и причин такого поступка.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге пьяная воспитательница уснула в рабочее время в частном детском саду.