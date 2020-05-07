"Мы в вашем распоряжении": в РФ устроили телемост с украинским нардепом и захотели "дружбы"

В эфире росТВ устроили видеомост Победы, приобщив к нему украинского нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, а также лидера оппозиционной партии "Единая Грузия – демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Таким образом в РФ решили заявить, что страна готова восстановить парламентский диалог с Украиной и Грузией. Как сообщают РИА Новости, эфир организовал медиа-центр "Россия сегодня".

"Хотел бы от имени своих коллег, российских парламентариев, подтвердить нашу всемерную готовность к восстановлению в полном объеме нашего парламентского диалога и с нашими единомышленниками, и с нашими оппонентами", – сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Обращаясь к Волошину и Бурджанадзе, он отметил, что российские парламентарии не боятся острых тем.

"Нам есть что сказать, и мы готовы слышать аргументы наших собеседников", – заявил он.

При этом российский сенатор выразил убеждение, что именно парламентарии должны инициировать такой диалог, если восстановление отношений "пока невозможно на других уровнях".

"Мы в этом смысле в вашем распоряжении", – заверил Косачев украинских и грузинских участников телемоста.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин считает, что вероятность договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами есть.

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