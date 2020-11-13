В РФ студенту для дистанционной учебы приходится лезть на дерево, чтобы поймать интернет. Фото и видео

Студенту Омского института водного транспорта Алексею Дудоладову из села Станкевичи приходиться лезть на березу на восьмиметровую высоту, чтобы поймать 3G и выйти в Zoom для учебы.

В связи с этим парень записал на своей странице в Instagram обращение к губернатору области Александру Буркову (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Студент с березы записал обращение к властям. кадр видео

Студент пожаловался, что дома у него интернет только 2G, которого не хватает для учебы. Поэтому ему приходится рисковать жизнью, поскольку на улице сейчас холодно. Он сказал, что уже дважды болел двусторонней пневмонией.

Дудоладову приходиться лезть на восьмиметровую высоту. кадр видео

"Летом этого года я стал популярным блогером в "ТикТоке" и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?" – задал вопрос студент.

Парень не может учиться онлайн дома, для этого ему приходится лезть на дерево.

Дудоладов является блогером под псевдонимами "Омский колхозник" и "Леха из деревни". В его селе живет 39 человек, и там полностью отсутствует инфраструктура.

(Видео – Instagram Алексея Дудоладова)

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