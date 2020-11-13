В РФ студенту для дистанционной учебы приходится лезть на дерево, чтобы поймать интернет. Фото и видео

Студенту Омского института водного транспорта Алексею Дудоладову из села Станкевичи приходиться лезть на березу на восьмиметровую высоту, чтобы поймать 3G и выйти в Zoom для учебы.

В связи с этим парень записал на своей странице в Instagram обращение к губернатору области Александру Буркову (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Студент пожаловался, что дома у него интернет только 2G, которого не хватает для учебы. Поэтому ему приходится рисковать жизнью, поскольку на улице сейчас холодно. Он сказал, что уже дважды болел двусторонней пневмонией.

"Летом этого года я стал популярным блогером в "ТикТоке" и проводил прямые эфиры с березы. Но, понимаете, сейчас не май месяц на дворе, и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией. Александр Леонидович, я бы хотел уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет, как решить данный вопрос?" – задал вопрос студент.

Дудоладов является блогером под псевдонимами "Омский колхозник" и "Леха из деревни". В его селе живет 39 человек, и там полностью отсутствует инфраструктура.

(Видео – Instagram Алексея Дудоладова)

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