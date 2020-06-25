В РФ стартовало голосование за поправки в Конституцию: во главе списка – 'обнуление' Путина

В России в четверг, 25 июня, началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля. Изменить предлагается 22 статьи Основного закона страны.

При этом проголосовать россияне смогут сразу за весь пакет поправок или против всех их. Ранее же изменения одобрили Госдума, Совет Федерации, региональные парламенты и Конституционный суд РФ, сообщает DW.

Что предлагается изменить поправками в Конституцию РФ:

"Обнуление" сроков Владимира Путина . Таким образом лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты.

Президенты РФ после Путина – не дольше двух сроков . Согласно этой правке, следующий глава РФ не сможет занимать эту должность больше двух раз. Хотя самого Путина ограничение не коснется, ведь если предлагаемые поправки вступят в силу, тот президент снова сможет избираться на пост главы государства, несмотря на уже четыре срока за плечами.

Президент получает право осуществлять общее руководство правительством РФ . В Конституции РФ появится уточнение, что глава государства вправе не только председательствовать на заседаниях правительства, но и осуществляет "общее руководство" его работой. Тогда как премьер-министр больше не сможет определять основные направления работы Кабмина, а только "организовывать"ее по поручениям президента.

Президент сможет назначать (после консультаций с сенаторами) и отправлять в отставку министров. Прежде всего это касается силового блока – глав Минобороны, МЧС, МИД, МВД Минюста. Остальных будет предлагать премьер, а утверждать – депутаты. Также увеличится количество сенаторов, которых президент может назначить в Совет Федерации, причем семерым из них он сможет предоставить эту должность пожизненно. Тогда как судьи тоже станут более зависимы от президента – он сможет инициировать увольнение членов Конституционного и Верховного суда.

В России началось голосование за правки в Конституцию (mos.ru)

На уровень Конституции вынесены гарантии неприкосновенности президента после отставки – если захочет, он может стать пожизненным сенатором.

Ограничение действия международного права в РФ . В Конституции появится положение, которое позволит России не выполнять решения международных органов.

В России появится новый конституционный орган – Государственный совет. Формировать его будет президент, а его члены – определять направления внутренней и внешней политики.

Также Путин хочет прописать в Конституции, что Россия является правопреемницей Советского Союза . Еще он предложил утвердить в Основном законе не только защиту суверенитета и целостности России, но и поддержку соотечественников за рубежом. Так РФ заявляет о готовности отстаивать их права и защищать интересы.

В поправках расширены ограничения для госслужащих. Теперь чиновникам, депутатам и судьям запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. А президентом сможет стать только человек, который на момент вступления в должность никогда не имел документа о праве постоянно жить за границей. Еще чиновники, депутаты, судьи, прокуроры и главы регионов не смогут иметь счета и хранить ценности за границей.

Россияне голосуют за поправки в Конституцию РФ (РИА Новости)

Так, во время голосования россияне должны ответить на вопрос о том, одобряют ли они соответствующие изменения в главный закон, и вариантов ответа только два: "да" и "нет".

Голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля (среда будет официальным выходным), чтобы не собирать сразу много людей на участках.

При этом, чтобы поток голосующих был равномерным, участковые избирательные комиссий составили рекомендации жильцам каждого дома, когда лучше прийти.

Если человек прописан в одном месте, а живет или временно оказался в другом, он может проголосовать онлайн или на дому. В России ввели даже передвижные участки, которые привезут в любой двор с 25 по 30 июня, если от жильцов поступит много заявок на такое голосование.

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