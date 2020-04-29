В РФ пригрозили США ядерным ударом: что произошло

Новости России 22:28, 29.04.2020 Обновлено: 01:10, 30.04.2020

В РФ заявили, что в случае ракетной атаки с борта подводных лодок США, они ответ ядерным ударом.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировав на сообщение о перевооружении американских субмарин Trident-2 ракетами с ядерным зарядом малой мощности, передает MK.RU.

"Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", – заявила Захарова.

Испытания баллистической ракеты Trident-2
DW

По ее словам, действия США направлены на стирание границ между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием, что ведет к снижению ядерного порога.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по приказу президента Дональда Трампа военно-морские силы США разместили новые маломощные ядерные боеголовки на субмаринах типа Ohio.

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