В РФ пригрозили США ядерным ударом: что произошло

В РФ заявили, что в случае ракетной атаки с борта подводных лодок США, они ответ ядерным ударом.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировав на сообщение о перевооружении американских субмарин Trident-2 ракетами с ядерным зарядом малой мощности, передает MK.RU.

"Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", – заявила Захарова.

Испытания баллистической ракеты Trident-2 DW

По ее словам, действия США направлены на стирание границ между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием, что ведет к снижению ядерного порога.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по приказу президента Дональда Трампа военно-морские силы США разместили новые маломощные ядерные боеголовки на субмаринах типа Ohio.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.