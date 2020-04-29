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29 апреля • обновлено в 23:58
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В РФ пригрозили США ядерным ударом: что произошло

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В РФ заявили, что в случае ракетной атаки с борта подводных лодок США, они ответ ядерным ударом.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировав на сообщение о перевооружении американских субмарин Trident-2 ракетами с ядерным зарядом малой мощности, передает MK.RU.

"Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным. Мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации", – заявила Захарова.

Испытания баллистической ракеты Trident-2

Испытания баллистической ракеты Trident-2

DW

По ее словам, действия США направлены на стирание границ между стратегическим и нестратегическим ядерным оружием, что ведет к снижению ядерного порога.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по приказу президента Дональда Трампа военно-морские силы США разместили новые маломощные ядерные боеголовки на субмаринах типа Ohio.

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Место
Россия
Теги
ядерное оружие ракеты Новости России
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ОБЪЕКТИВНО: Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая во,йна с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пинд/осы, которые для во,йны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
С-расию опустили верблюды саудитов. А они угрожают США , смешные че-рти. Хотя это ж инфа для внутренних ва-танов, надо ж этот ск-от чем то кормить
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо скажут 4юбатые? С ленинградки уже ушел орган давления.Шо свинятену с картошкой покупать или агрессивный газ транспортировать у эвропу?
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