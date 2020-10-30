В РФ полицейские застрелили 16-летнего исламиста, напавшего на участок. Фото

В ночь на 30 октября в Кукморском районе Татарстана (РФ) полицейские застрелили 16-летнего подростка, который бросил две бутылки с горючей смесью на территорию отдела полиции и ударил ножом одного из сотрудников.

Как сообщается на официальном сайте республиканского управления МВД, подросток, после того как бросил "коктейли Молотова" на территорию отдела полиции, попытался скрыться. Двое полицейских стали его преследовать. Он начал угрожать сотрудникам ножом и ранил одного из полицейских.

Полицейский выстрелил в подростка, он умер от полученных ранений. Получивший ножевые ранения сотрудник госпитализирован.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии ведомства, подросток три раза ударил полицейского ножом. Другой сотрудник сделал предупредительные выстрелы в воздух, после чего "был вынужден открыть огонь на поражение".

Telegram-канал Baza сообщает, что подросток во время нападения кричал: "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар". Полицейские выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в нападавшего.

Злоумышленника зовут Виталий Антипов. Подросток был выходцем из Башкирии и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Незадолго до нападения он опубликовал в интернете "некое обращение с призывами к Джихаду".

По данным Telegram-канала Readovka, Антипов работал в кафе "Баракат", хозяин которого, Марат Замалеев отсидел почти 15 лет за диверсию и незаконное изготовление оружия.

Участок в Татарстане, который атаковал 16-летний исламист

Виталий Антипов, застреленный полицейскими

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