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19 декабря • обновлено в 23:48
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Сразу в четырех городах России рухнули городские новогодние елки: фото ЧП

1.9т
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В нескольких городах России сильный ветер повалил на землю новогодние елки.

Это произошло, в частности, в Иваново, Волгограде, Рязани и Юрьеве-Польском, сообщает "РИА Новости" в Twitter. При инцидентах никто не пострадал.

"Из-за порывистого ветра погнулся ствол новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка днем была обесточена", – говорится в сообщении мэрии Иваново.

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Елка на площади Ленина в Иваново

Елка на площади Ленина в Иваново

twitter.com/rianru

Уточняется, что новогоднее дерево отвезут на ремонтную базу АО "Ивгортеплоэнерго", где его починят, а потом вернут на прежнее место.

В Волгограде, по словам мэра Сергея Воропанова, установить елку на место не получится. Власти постараются ее оперативно заменить.

"Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением", – добавил мэр.

В Рязани из-за ветра рухнула ель возле частного торгового центра "Барс". Дерево подняли обратно.

Сразу в четырех городах России рухнули городские новогодние елки: фото ЧП

twitter.com/rianru

Сразу в четырех городах России рухнули городские новогодние елки: фото ЧП

twitter.com/rianru

Сразу в четырех городах России рухнули городские новогодние елки: фото ЧП

twitter.com/rianru

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия
Теги
новогодняя елка Новый Год-2020 фотографии Новости России
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Кому шо, а у колхозников один вопрос: Шо там в России? С утра прессуху Вовы посмотрели, потом ФСБ, потом елки....Комплекс младшего братика он такой...не отпускает!)))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сергеев Артем,хоть сдесь узнаешь, что там на роССии,а-то тебе некогда выйти с подвала и посмотреть на реальность.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха, жопорукая страна и ботоксный недофюрер! трепещи Маск!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сергеев Артем,ураган у тебя в дуршлаге каждый день.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Сергеев Артем, так в расее всегда ураган, именно он заставляет людей есть с лопат и лепить петухов из навоза!
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Червоний Данило
Червоний Данило
даже природа против кац-апов! думаю что до 31 числа на россии что то случится серьезное! может грохнут карлика. или взорвут кремль. и то и другое было бы хорошим подарком к НГ! простой люб, батраки и просто чушки, уже устали от карлика, его пафоса и ту-пости!
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