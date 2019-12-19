Сразу в четырех городах России рухнули городские новогодние елки: фото ЧП

В нескольких городах России сильный ветер повалил на землю новогодние елки.

Это произошло, в частности, в Иваново, Волгограде, Рязани и Юрьеве-Польском, сообщает "РИА Новости" в Twitter. При инцидентах никто не пострадал.

"Из-за порывистого ветра погнулся ствол новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка днем была обесточена", – говорится в сообщении мэрии Иваново.

Елка на площади Ленина в Иваново twitter.com/rianru

Уточняется, что новогоднее дерево отвезут на ремонтную базу АО "Ивгортеплоэнерго", где его починят, а потом вернут на прежнее место.

В Волгограде, по словам мэра Сергея Воропанова, установить елку на место не получится. Власти постараются ее оперативно заменить.

"Хочу заверить вологжан, что мы постараемся в кратчайшие сроки установить на центральной площади лесную красавицу, чтобы город встретил 2020 год в безопасности и с праздничным настроением", – добавил мэр.

В Рязани из-за ветра рухнула ель возле частного торгового центра "Барс". Дерево подняли обратно.

twitter.com/rianru

twitter.com/rianru

twitter.com/rianru

В Вологде, Иванове, Рязани и Юрьеве-Польском из-за сильного ветра упали новогодние елки pic.twitter.com/FVtkkZwPO5 — РИА Новости (@rianru) December 19, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве торжественно зажгли новогоднюю елку на Софийской площади.

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