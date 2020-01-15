В РФ нашли виновных в теплой зиме: в сети подняли на смех россиян

В России депутат Госдумы Алексей Журавлев оскандалился высказыванием о том, что якобы аномально теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием.

Как пишет газета.ru, депутат также заявил, что Пентагон использовал климатическое оружие еще во время войны во Вьетнаме. Также Журавлев указал, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.

"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Причем они это делают "типа мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование. Исследования – можно, а оружие – нельзя", – сказал он.

В РФ обвинили США в использовании "климатического оружия"

В сети подняли на смех нелепое высказывание политика. Так офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале отметил, что в России немного ошиблись – на самом деле так званое "климатическое оружие" разработано не в Америке, а в Западной Украине.

Кроме того, пользователи гневно отреагировали на высказывание Журавлева. Так, они отмечают, что на самом деле на россиянах испытывают оружие отупляющего действия, и депутаты – лучшее тому подтверждение. По мнению россиян, "с такими депутатами врагам не понадобится оружие".

"Скажите, кто может предсказать последствия, если у народа крыша окончательно поплывет?", "США используют против России Алексея Журавлева. Истинно говорю вам!", "Судя по депутатам Госдумы, США скорее использует психотронное оружие", "Я же говорю, нельзя в депутаты пускать без справки от психиатра", "Людям угрожает не глобальное потепление, а глобальное оглупление и деградация", "Для управлением авто нужна справка от психиатра, а для управления страной это почему то не предусмотрено?", – пишут в Twitter.

Отметим, что Журавлев является поклонником режима президента РФ Владимира Путина. Ссамого начала военных действий на Донбассе он встал на поддержку так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Политик неоднократно посещал оккупированные территории на востоке Украины и оказывал боевикам поддержку, за что и загремел в базу "Миротворца".

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

В сети гневно отреагировали на высказывания российского депутата о "климатическом оружии" США

Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что США используют против России климатическое оружие. Он добавил, что если вечная мерзлота "поплывет", "это будет катастрофа"https://t.co/2SVj4IQSKn — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 14 января 2020 г.

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