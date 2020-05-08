В разгар войны: в сети вспомнили, как СРСР торговалcя, чтобы перейти на сторону Гитлера

В сети напомнили, как в октябре-ноябре 1940 года, в разгар Второй мировой войны, продолжались переговоры о присоединении СССР к Берлинскому пакту – договору о "дружбе и разграничении сфер влияния" между гитлеровской Германией, фашистской Италией и Японией.

Как пишет "Медуза", предполагалось, что, присоединившись к договору, Советский Союз сможет вместе с остальными его участниками претендовать на сферы влияния в Европе и Азии – территории Британской империи, которую предполагалось завоевать.

В статье указано, что с 12 по 14 ноября 1940 года в Берлине прошли очередные переговоры между Риббентропом и Молотовым, по итогам которых немецкая сторона подготовила черновик нового союзного договора – уже с участием СССР.

Договориться о разграничении не удалось: Германия была готова отдать СССР Иран и Индию, но взамен требовала отказаться от любых претензий на Финляндию и Балканы. Советский вариант договора, переданный 25 ноября, Германия оставила без ответа.

По некоторым свидетельствам, именно после провала переговоров о присоединении Советского Союза к Тройственному пакту Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР.

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