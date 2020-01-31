Разбуди мента в суровую полночь и спроси: "А кто у нас – Х…ло воблоглазое?" - и тот мгновенно возбудится и, дырявя на ходу погоны под новую звездочку, потащит вас в судилище Басманное, где вас тотчас же и приласкают по всем правилам пещерной юриспруденции. Потому что не обязательно Х…ло по имени-отчеству называть и уточнять, что оно сидит в Кремле и стучит копытами в президентском кресле. Всему российскому козлятнику известно, кто оно по паспорту. Так что за подобное можно судить без именных уточнений.

И проблеяло козломордое, милостиво возвращая свободу израильтянке Нааме Иссахар: "Вы знаете, что указ о ее помиловании подписан, она, слава Богу, для нее это очень хорошо, не пересекала границу Российской Федерации". Какое милостивое Х…ло! И ведь не спросишь: "А какого дьявола она делала в российской тюрьме, ежели границу не пересекала?" - потому что ответа не получишь. В козлятнике нет института репутации, здесь каждый за себя.

И ссутся все – каждый в свой памперс. Некоторые, за неимением средств на подгузники, просто увлажняют собственные штаны. Ибо – страшно. Никто ведь не знает: какую еще каверзу придумает членоликий?

Басманный районный суд арестовал на два месяца бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД Москвы Игоря Ляховца. И ведь сей мусор служил режиму верой и правдой. Так и сказал из-за решетки: "Не виноват я, это дело политическое!" И не поспоришь, ибо как дело-то было? – позвонили сверху со стрёмной заказухой, но пообещали насыпать новых звёздочек на погончики, а кто перед таким соблазном устоит? Взяли под козырек, подкинули фигуранту наркоту, и тут события приняли неожиданный оборот. Оказывается, всплыли интересы "больших людей", и случилось "системное кидалово". И вот результат: еще недавно ты был лицо суровое и официальное, а уже сегодня – неофициальное и судимое по всей строгости нашего принципиального козлятника. И никакой Колокольцев, и уж тем более – Путин за тебя не вступится, а наоборот - насупит суровые брови и скажет: "Пора выдавить по капле все говно из внутренних органов"! И попробуй, возрази этому ассенизатору!

В год великого Победобесия каждое государственное чмо занято ветеранами. В деревне Богородицкое Смоленской области прошел парад для одного ветерана. 200 военных эксклюзивно прошлепали военными ластами перед едва стоявшим на ногах стариком, когда-то освобождавшим Ленинград от "фашистской блокады". И ведь почти все лживо в этом сообщении, кроме реального ветерана Михаила Семеновича, который, действительно, воевал на Ленинградском фронте. А лживо – потому что о стариках надо заботиться ежедневно, а не ловить победобесный хайп; а еще – потому что сам миф о блокаде – гнилое советское вранье, ибо блокада – рукотворный ад сталинских стратегов. А еще – стыдно от того, что к 75-летию подписания Акта о капитуляции Германии, ветеранам-победителям, коих и осталось-то пара десятков тысяч, Кремль выделит с царского Х…ло-плеча 75 тысяч рублей в виде подарка. Тот самый Кремль, что верещит о "великой и самой богатой в мире державе". Но если великая и богатая – то почему по 75 миллионов рублишек-то не подарить? Или Ротенбергам нужнее? Наверное, да, потому что в оккупированном Крыму нынешние оккупантки в дорогих шубах заявились к бабушке – участнице войны – и подарили ей батон к чаю! Дескать, "Мерси, бабуля, за победу, и вот – держи батон к обеду. От благодарного сердца оторвали руками кормящих потомков!"

А чтобы никто не глумился над нашими святынями – неугомонный гарант поручил рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за оскорбления в интернете. Теперь глава АПэшечки Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин до 1 июля 2020-го должны проработать вопрос об усилении ответственности за оскорбление в Сети, а также улучшении механизмов опровержения недостоверной информации в интернете. Врать отныне можно только официальным парнокопытным. Остальным – заткнуться и не блеять, а то разобидимся всем козлятником, забодаем и затопчем. А еще Путин дал поручение главе ФСБ Бортникову и главе МВД Колокольцеву подготовить предложения создать единую базу данных жертв политических репрессий. В переводе на правдивый это означает "подчистить архивы", "чтобы ни одна правозащитная вражина до правды не докопалась". И с чего бы именно сейчас Путин озаботился базой репрессированных? А с того, что грядет воссоздание нового ГУЛАГа – современного и модернизированного, и для этого необходимо подвести псевдо-историческую фактографию: "На самом деле, все было не так страшно. Это враги понапридумывали, всякие Гинзбурги, Шаламовы, а в реальности люди отбывали заслуженное наказание по законным приговорам…"

Россия вступает в последний, самый мрачный и суровый период путинизма – с расцветом репрессий, торжеством страха и вакханалией подлости. Причем, никто не сможет чувствовать себя в безопасности, кроме самых близких Путину людей. Плебея можно упечь за решетку по любому обвинению, включая банально-бытовое "украл-выпил-в тюрьму", ибо само государство отожмет население до последней копейки, и останется только красть по мелочевке. В Симферополе кассир ударил мужчину в живот – за то, что тот попытался стащить банку растворимого кофе. Больше не стащит, ибо разрыв селезенки привел беднягу к патологоанатому. Вот и попил кофейку. С чиновниками тоже никаких церемоний: Путин призвал быть нетерпимее к хамству, потому что "перед законом все должны быть равны". Вот и славно: одно Х…ло, один Рейх, один страх. Перед его милостью и гневом все равны, и все одинаково трепещут. Плюнет или поцелует? К сердцу прижмет или к черту пошлет? В рай, товарищи. Все – в рай…

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