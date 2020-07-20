В Польше задержали российского криминального авторитета “Циркача”

В Польше на территории Сопота (Возле Гданьска) правоохранители задержали гражданина России Олега Пирогова.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя окружной прокуратуры Гданьска Гражины Ваврынюк. Решение об экстрадиции криминального авторитета суд примет позже.

Правоохранитель пояснила, что задержание произошло в связи с запросом на розыск Пирогова властями РФ. Его допросили в областной прокуратуре в Гданьске. "По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину", – рассказала Ваврынюк.

По ее словам, в настоящее время прокуратура ожидает передачи властями РФ официального запроса об экстрадиции Пирогова. "Решение о допустимости экстрадиции будет принимать окружной суд Гданьска, а решение об экстрадиции – министр юстиции", – уточнила представитель прокуратуры.

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