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В Польше убили россиянина с 5-летним ребенком: всплыли страшные подробности

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Найденный мертвым в Польше 5-летний Давид Жуковский из России, который ранее пропал при странных обстоятельствах, был убит.

Об этом сообщил прокурор Варшавы Лукаш Лапчиньский, передает TVP Info.

Отмечается, что тело ребенка было тщательно спрятано, однако правоохранителям удалось установить по одежде, что это именно Давид. "Выводы, сделанные в ходе проверки, указывают на то, что было совершено убийство", – рассказали в прокуратуре.

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Давид Жуковский

Давид Жуковский

policja.waw.pl

Лапчиньский также отметил, что обнаруженное тело мальчика передано в отделение судебной медицины, где 23 июля проведут вскрытие, которое и поможет установить точную причину его гибели. По предварительным же данным, у ребенка обнаружили колотые раны вокруг сердца.

Польская прокуратура уже завела уголовное дело об убийстве ребенка.

Напомним, Давида увез от матери отец, которого нашли мертвым на железнодорожных путях. По версии следствия, он покончил с собой. Перед смертью женщина получила от бывшего супруга сообщение с угрозами.

В Польше убили 5-летнего россиянина

В Польше убили 5-летнего россиянина

vesti.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в квартире многоэтажного дома обнаружили трупы мужчины и женщины, а также изможденного двухлетнего ребенка.

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Новости России
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