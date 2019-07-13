В Польше нашли мертвым россиянина: его 5-летний сын пропал

В Польше разыскивают пятилетнего россиянина Давида Жуковского, которого отец увез в неизвестном направлении.
Мужчина забрал сына накануне из населенного пункта Гродзиск-Мазовецкий, передают РИА Новости.
Позже тело 32-летнего мужчины нашли на железнодорожном переезде, а в 3 км от переезда обнаружили его автомобиль. Местонахождение мальчика установить не удалось.
Полиция Польши
Global Look Press
Полиция организовала масштабные поиски, в которых задействованы кинологи, пожарные и вертолет. Проверяются все места, где отец мальчика появлялся незадолго до трагедии. По данным полиции, его машину — серую Skoda Fabia — ранее видели около аэропорта Варшавы.
В российском посольстве сообщили, что следят за поисками ребенка и постоянно контактируют с полицией.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии пропал без вести российский майор, служивший в гвардейской мотострелковой бригаде.
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