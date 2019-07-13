В Польше нашли мертвым россиянина: его 5-летний сын пропал

В Польше разыскивают пятилетнего россиянина Давида Жуковского, которого отец увез в неизвестном направлении.

Мужчина забрал сына накануне из населенного пункта Гродзиск-Мазовецкий, передают РИА Новости.

Позже тело 32-летнего мужчины нашли на железнодорожном переезде, а в 3 км от переезда обнаружили его автомобиль. Местонахождение мальчика установить не удалось.

Полиция Польши ​​​​​​ Global Look Press

Полиция организовала масштабные поиски, в которых задействованы кинологи, пожарные и вертолет. Проверяются все места, где отец мальчика появлялся незадолго до трагедии. По данным полиции, его машину — серую Skoda Fabia — ранее видели около аэропорта Варшавы.

В российском посольстве сообщили, что следят за поисками ребенка и постоянно контактируют с полицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сирии пропал без вести российский майор, служивший в гвардейской мотострелковой бригаде.

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