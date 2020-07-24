В Російській Федерації постійно шукають способів "нагнути" Захід, не гребуючи при цьому будь-якими методами. Так авторитетний в Росії політичний аналітик і політолог Євген Сатановський назвав спосіб "зірвати всі плани США зі знищення Росії". Виявляється, щоб це зробити потрібно просто перейти до "активної оборони".

Звісно, що звучить така заява дуже пафосно і "патріотично", адже образ Америки, як ворога давно вже посилено культивується в російських ЗМІ і на телебаченні.

Сатановський, який є частим гостем політичних шоу на московських телеканалах, персона, котру добре пізнають і до думок кого прислухаються.

Він є другом скандально відомого російського телеведучого Володимира Соловйова, який дав йому прізвисько "Армагеддонич".

І як вважає "Армагеддонич", "за останні 30 років фронт можливої війни між РФ і Заходом, який перебував раніше на кордоні НДР і ФРН, змістився в Донбас і Прибалтику". Сатановський наголосив, що Сполучені Штати проводить санкційну політику, щоб знищити Росію як самостійну економічну і політичну одиницю.

Крім того, Євген Сатановський впевнений, що Москві потрібно звернутися до досвіду минулих років. Нагадуючи, що частково в радянський і в дореволюційний період Росія як раз дотримувалася активної оборонної політики, через що вкрай рідко піддавалася нападкам з боку Заходу.

Тому, як говорить експерт, - "Де тільки наші війська не діяли. Як наслідок - на нашій території чужі війська діяли рідко. Знищувалися відкриті вороги за кордоном. Не соромилися йти на будь-які конфлікти".

Тут він перекручує факти, адже подібна "активна оборонна політика" Москви давно вже повернута Путіним у широкий політичний і військовий вжиток. "Доблесні" російські вояки брали участь в захопленні Придністров’я і земель Грузії, анексії українського Криму і окупації частини Донбасу. Не говорячи вже про незаконну участь Російської Федерації, на боці диктатора Башара Асада, в громадянські війні в Сирії.

Але цього виявляється замало. Потрібно діяти більш активно і агресивно. І тут необхідно звернути увагу на твердження "Армагеддонича", що "Знищувалися відкриті вороги за кордоном".

Тобто він фактично закликає повернутися до терористичних методів Павла Судоплатова, який довгі роки був керівником радянських закордонних диверсійних спецслужб. Під керівництвом якого здійснювалася за кордоном ліквідація багатьох неугодних Кремлю політичних діячів, і який боровся з українським національним визвольним рухом.

Не можна виключати того, що такі серйозні заяви Сатановський не міг проголошувати без згоди на то найближчого оточення Путіна. Або що він і сам, у цьому випадку, виступає в ролі кремлівського рупора.

"Армагеддонич" прямо заявляє, що Росія веде дуже м'яку політику, привчаючи супротивників, що її "можна чіпати". Винятком з цього правила він назвав Сирію і Крим.

Росія готується до "стрибка", і тому виношуються ідеї знищення на території противника неугодних їй людей.

Якщо це так, то вже незабаром потрібно бути готовим, що на території України, країн Балтії і Польщі можуть розпочатися зачистки противників режиму Путіна.

Для цього Кремль буде використовувати не тільки диверсійні групи, котрі незаконно проникатимуть на територію інших держав, а й законсервованих агентів і "п’яту колону", що лише чекають на московські вказівки.

Як показує увесь попередній історичний досвід, Москва не збирається дотримуватися жодних правил для досягнення своє цілі – знищення української державності.

Тому в Україні мають бути готовими протидіяти розгортанню терористичної діяльності Російської Федерації не тільки на території українського Донбасу, а й на інших українських територіях.

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