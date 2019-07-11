В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бил столбом в 50 метров

В России в деревне Челобитово (Подмосковье) 11 июля вспыхнула Северная ТЭЦ. По предварительным данным, загорелся газопровод.

В Минэнерго также сообщили, что очаг возгорания мог возникнуть в цистерне с маслом, точная информация выясняется.

По словам очевидцев, столб огня составил примерно 50 метров, его видно даже из некоторых районов российской столицы, пишет "Эхо Москвы". По состоянию на 12:20 было известно о 5 пострадавших. Факел огня удалось потушить лишь спустя несколько часов.

Около 14:30 сообщили, что количество потерпевших выросло до 13 человек, один погиб.

На место происшествия отправили спасателей, официальной информации о причинах возгорания нет.

Пожар в Подмосковье Скриншот

Позднее в московском МЧС сообщили, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах.

Для тушения привели в готовность авиацию. Сообщается также, что к ликвидации огня приступили почти 80 спасателей, 24 единицы спецтехники. Подступиться к огню тяжело, из-за чего нельзя спрогнозировать необходимое для тушения время.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы отправили дополнительные 50 единиц техники. Также к тушению привлекли вертолеты и пожарные поезда.

Около 13:00 сообщили, что площадь пожара увеличилась и охватила 1000 кв. м.

Пожар в Подмосковье Скриншот

Один из энергоблоков аварийно отключился и перестал вырабатывать энергию.

ТЭЦ 27 или Северная ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1992 году. Основное используемое топливо – природный газ.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в поселке Терехово на западе российской столицы Москвы произошел пожар, из-за которого пришлось эвакуировать население. Причиной возгорания стала жаркая погода.

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