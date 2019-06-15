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В Подмосковье рухнул самолет: видео авиакатастрофы

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В пятницу, 14 июня, около 21:35 самолет "Вильга-35" совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево в Солнечногорском районе Московской области.

ЧП произошло из-за отказа двигателя воздушного судна. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

На борту находились два человека: 66-летний пилот и пассажирка 44 лет. Оба они госпитализированы, у мужчины подозрение на перелом бедра. Женщина отделалась ушибами и царапинами.

В Подмосковье рухнул самолет

В Подмосковье рухнул самолет

Кадр из видео

Сообщается, что план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсуствовали.

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В Москве произошло ЧП с пассажирским самолетом

Следователи опубликовали первые кадры и видео с места жесткой посадки самолета. На них видно, что он частично разрушился при приземлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет, выполнявший рейс из Москвы с пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Астрахани.

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Место
РоссияМосква
Теги
самолетАвиакатастрофа
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Шо, опять?!
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hunt andres
hunt andres
Lyakhov Yuri, читать по русски разучился?
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