В пятницу, 14 июня, около 21:35 самолет "Вильга-35" совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево в Солнечногорском районе Московской области.
ЧП произошло из-за отказа двигателя воздушного судна. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
На борту находились два человека: 66-летний пилот и пассажирка 44 лет. Оба они госпитализированы, у мужчины подозрение на перелом бедра. Женщина отделалась ушибами и царапинами.
В Подмосковье рухнул самолет
Кадр из видео
Сообщается, что план полета воздушного судна и уведомление в органах организации воздушного движения отсуствовали.
Следователи опубликовали первые кадры и видео с места жесткой посадки самолета. На них видно, что он частично разрушился при приземлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России самолет, выполнявший рейс из Москвы с пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Астрахани.
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