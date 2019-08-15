В Подмосковье произошла стрельба в парикмахерской: подробности ЧП

В четверг, 15 августа, в Котельниках в российском Подмосковье мужчина устроил стрельбу в парикмахерской, после чего закрылся внутри.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. По данным полиции, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Отмечается, что стрелок забежал в помещение с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок. В результате ЧП никто не пострадал.

В Подмосковье произошла стрельба в парикмахерской Скриншот из видео

На место происшествия прибыли правоохранители, чтобы установить обстоятельства нападения. Злоумышленник задержан не был.

По данным Telegram-канала 112, нападавшего зовут Игорь. Он пришел разбираться со своей бывшей девушкой – сотрудницей парикмахерской. Но разговора не получилось, поскольку ее на работе не оказалось.

После выстрела мужчина остался один в парикмахерской, несколько часов держа в напряжении полицейских. На место была стянута группа захвата. ОМОН подготовили к возможному штурму помещения.

Стрельба в Подмосковье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Раменское в Подмосковье мужчина убил бывшую девушку на детской площадке.

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