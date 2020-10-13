В Подмосковье мать повесила четырехлетнего сына, пока муж гулял с дочерьми

В российском Подмосковье 43-летня женщина повесила своего четырехлетнего сына.

Трагедия произошла 11 октября пока ее муж гулял на улице с дочерьми, сообщает Ren.TV.

"Женщина сидела дома с младшим сыном, должна была учить стихотворение. Отец ушел на прогулку с дочерьми. И зайдя домой, он увидел ужасную картину. 4-летний ребенок был повешен на колготках на шведской стенке", – сказано в сообщении.

Мать задержали и уже предъявили обвинения. Она не смогла объяснить правоохранителям мотивы преступления. В ближайшее время будет назначена экспертиза.

Отмечается, что женщина не раз лечилась от шизофрении. Последний приступ у нее произошел восемь лет назад, тогда мать бросалась на детей с ножом.

Несмотря на это, она последние восемь лет работала воспитателем в детском саду, а затем учителем английского языка в школе. При этом родители замечали за женщиной странности, а иногда, отмечают они, дело доходило и до агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Омске 28-летняя женщина, находясь состоянии в алкогольного опьянения, убила свою двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек.