В Подмосковье десятки машин вмерзли в лед. Фото и видео

Мирослав Семенюк Новости России 17:09, 12.12.2020 Обновлено: 17:10, 12.12.2020

В субботу, 12 декабря, утром в Балашихе Московской области РФ десятки машин вмерзли в лед.

Как сообщает Telegram-канал 360tv.ru, причиной ЧП стал прорыв трубы на одной из улиц (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Из-за минусовой температуры вода сразу же превратилась в лед. Люди не смогли выехать на работу и по своим делам.

Коммунальные службы оперативно устранили утечку и откачали воду. Сейчас они продолжают убирать наледь и посыпать дорогу пескогрунтом.

Владельцам машин пообещали оказать помощь в извлечении из "ледяного плена".

Причиной ЧП стал прорыв трубы
Telegram 360tv.ru
Из-за минусовой температуры вода сразу же превратилась в лед
Telegram 360tv.ru
Люди не смогли выехать на работу и по своим делам
Telegram 360tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты дали советы, как себя вести при вождении автомобиля во время гололеда.

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