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31 января • обновлено в 16:58
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Страховку обрезало: под завалами стадиона в Питере нашли тело погибшего

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При разборе завалов рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге найдено тело погибшего рабочего.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что мужчина не смог добраться до люльки, которая спасла жизнь его коллеге. Тело обнаружили под заваленной крышей.

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Под завалами стадиона в Питере нашли тело погибшего

Под завалами стадиона в Питере нашли тело погибшего

Readovka

Также стало известно имя сорвавшегося с крыши рабочего. По данным Telegram-канала Readovka, 29-летний Матвей Кучеров, по словам сотрудников, был привязан к строительной люльке тросом, и использовал страховку. Но во время обрушения веревку перерезало падающими обломками конструкций.

В МЧС РФ также рассказали, что опасности дальнейшего неконтролируемого обрушения нет. От комплекса осталось около 20% конструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, крыша и часть здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский" рухнула во время демонтажа. Строители признались, что авария не была запланирована.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
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