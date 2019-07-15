В Петербурге теплоход протаранил набережную: подробности, фото и видео ЧП

В понедельник, 15 июля, в Санкт-Петербурге (Россия) теплоход на подводных крыльях "Метеор" врезался в Дворцовую набережную возле знаменитого Эрмитажа.
Об этом сообщает телеканал 78 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
В Петербурге теплоход протаранил набережную
Телеканал 78
Отмечается, что после столкновения корабль повредил носовую часть, но, как ни в чем ни бывало, отправился в дальнейшее плавание.
Метеор врезался в Дворцовую набережную! pic.twitter.com/CLH1dk2wP7— Дикий Петербург (@Wild_SPb) 15 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России 8 июля круизный теплоход с 292 туристами сел на мель из-за неисправности рулевого управления.
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