В Петербурге теплоход протаранил набережную: подробности, фото и видео ЧП

В понедельник, 15 июля, в Санкт-Петербурге (Россия) теплоход на подводных крыльях "Метеор" врезался в Дворцовую набережную возле знаменитого Эрмитажа.

Об этом сообщает телеканал 78 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В Петербурге теплоход протаранил набережную Телеканал 78

Отмечается, что после столкновения корабль повредил носовую часть, но, как ни в чем ни бывало, отправился в дальнейшее плавание.

Метеор врезался в Дворцовую набережную! pic.twitter.com/CLH1dk2wP7 — Дикий Петербург (@Wild_SPb) 15 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 8 июля круизный теплоход с 292 туристами сел на мель из-за неисправности рулевого управления.

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