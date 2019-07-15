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В Петербурге теплоход протаранил набережную: подробности, фото и видео ЧП

1.5т Читать материал на украинском

В понедельник, 15 июля, в Санкт-Петербурге (Россия) теплоход на подводных крыльях "Метеор" врезался в Дворцовую набережную возле знаменитого Эрмитажа.

Об этом сообщает телеканал 78 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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В Петербурге теплоход протаранил набережную

В Петербурге теплоход протаранил набережную

Телеканал 78

Отмечается, что после столкновения корабль повредил носовую часть, но, как ни в чем ни бывало, отправился в дальнейшее плавание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 8 июля круизный теплоход с 292 туристами сел на мель из-за неисправности рулевого управления.

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Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
Новости России
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