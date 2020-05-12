В Петербурге сгорело коронавирусное отделение больницы: погибли COVID-позитивные

В Санкт-Петербурге (Россия) в больнице Святого Георгия произошел пожар, в котором погибли пять пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщает Telegram-канал Mash, четверо отравились угарным газом, у одного отключился аппарат ИВЛ.

"Горит реанимация на шестом этаже, так называемое коронавирусное отделение. Есть жертвы. Погибли пациенты – они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В отделении их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло", – говорится в сообщении.

Пожар в больнице Святого Георгия

Всего из здания эвакуировали около 150 человек.

Telegram-канал LIFE SHOT пишет, что причиной возгорания в палате №2 на шестом этаже, откуда начался пожар, стал загоревшийся аппарат ИВЛ.

Добавим, что прибывшие на место пожарные проходят дезинфекцию после ликвидации огня в отделении больницы, где проходили лечение больные COVID-19.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу сообщили, что пожар начался в седьмом часу. В 6:55 возгорание локализовали. На шестом этаже горело помещение площадью 10 квадратных метров. Огонь тушили 75 спасателей и 15 единиц техники.

В России начали уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Больница Святого Георгия входит в число учреждений России, перепрофилированных под лечение пациентов, у которых в тяжелой форме протекает коронавирусная инфекция.

Пожар в больнице Святого Георгия

Пожар в больнице Святого Георгия

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу.