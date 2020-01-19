"Не по-пацански": в Петербурге за тоннели в ушах порезали парня. Фото 18+

В Санкт-Петербурге компания неизвестных с ножом напала на 33-летнего мужчину за тоннели в его ушах.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". Инцидент произошел на пересечении проспектов Невского и Литейного, когда именно – не сообщается.

"Женя П. после субботней вечеринки спокойно ел шаверму. Мимо проходила компания (два парня и девушка), которая почему-то решила предъявить Евгению за внешность: мол, сережки это не по-пацански. В ответ он дружелюбно посмеялся, спросил "Мэн, ты это мне?" и тут же получил от мэна несколько ударов в бок", – сказано в сообщении.

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Пострадавший Telegram-канал "Mash на Мойке"

Пострадавший получил колотые ранения в область живота и добрался до больницы на такси.

"Врачи заштопали бедолагу и объяснили, что толстая куртка, скорее всего, спасла ему жизнь", – написал Mash.

Осторожно, кадр 18+

На россиянина напали с ножом Telegram-канал "Mash на Мойке"

Как писал OBOZREVATEL, недавно в городе Каменское Днепропетровской области 34-летний местный житель подвергся нападению в собственной квартире. Двое мужчин под видом газовщиков проникли в жилище, где сначала жестоко избили, а затем ограбили свою жертву.

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