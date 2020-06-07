Главная Новости
7 июня • обновлено в 22:38
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

В Петербурге попытка проскочить перекресток на Ferrari обернулась гибелью

12.3т
Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге Ferrari врезался в Volkswagen Polo, в результате чего погиб человек.

Как сообщается в телеграм-канале LIFE SHOT, автомобили столкнулись лоб в лоб (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб

fontanka.ru

Водитель суперкара на большой скорости попытался проскочить перекресток на улице Введенской и Большого проспекта, а Polo в этот момент поворачивал налево, хотя по правилам должен был уступить дорогу.

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб

fontanka.ru

Удар был такой силы, что двигатель Volkswagen вылетел на асфальт, а сам водитель погиб.

Водитель Ferrari получил травму головы, сейчас он находится в больнице.

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб

topspb.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в Псковской области России в ночь на 13 февраля произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Все жертвы – украинцы, которые возвращались домой из Санкт-Петербурга.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
8
Смешно
2
Интересно
13
Печально
1
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги