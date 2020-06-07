В Петербурге попытка проскочить перекресток на Ferrari обернулась гибелью

В Санкт-Петербурге Ferrari врезался в Volkswagen Polo, в результате чего погиб человек.

Как сообщается в телеграм-канале LIFE SHOT, автомобили столкнулись лоб в лоб (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб fontanka.ru

Водитель суперкара на большой скорости попытался проскочить перекресток на улице Введенской и Большого проспекта, а Polo в этот момент поворачивал налево, хотя по правилам должен был уступить дорогу.

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб fontanka.ru

Удар был такой силы, что двигатель Volkswagen вылетел на асфальт, а сам водитель погиб.

Водитель Ferrari получил травму головы, сейчас он находится в больнице.

В Петербурге Ferrari и Volkswagen столкнулись лоб в лоб topspb.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в Псковской области России в ночь на 13 февраля произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Все жертвы – украинцы, которые возвращались домой из Санкт-Петербурга.

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